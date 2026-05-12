¡La fiebre por Michael Jackson regresa y sus fans reviven sus icónicos pasos!

El nombre de Michael Jackson vuelve a dominar las conversaciones alrededor del mundo. El reciente estreno de su película ha despertado nuevamente la fiebre por el artista, generando escenas virales en cines donde fanáticos se levantan de sus asientos para bailar e imitar los pasos que lo convirtieron en leyenda.

Hablar de Michael Jackson es hablar de un artista adelantado a su época. Mucho antes de que los videoclips fueran vistos como grandes producciones cinematográficas, él ya apostaba por contar historias completas en formato musical. “Thriller” revolucionó la industria con un cortometraje de más de 13 minutos inspirado en el cine de terror, mientras que “Black or White” sorprendió al mundo con el uso de la tecnología morphing, un efecto visual innovador para su tiempo.

El Rey del Pop también convirtió cada estreno en un evento global. “Remember the Time”, ambientado en el antiguo Egipto, reunió a figuras como Eddie Murphy y Magic Johnson. Incluso sorprendió a sus seguidores latinos grabando la canción “Todo mi amor eres tú”, demostrando el enorme cariño que sentía por este público.

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