Tomás Gálvez pide al Congreso aprobar nueva Ley Orgánica del Ministerio Público: “Facilitará la reforma institucional”

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, hizo un llamado al Congreso de la República a aprobar la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, durante un evento institucional. Calificó la norma vigente actual como “obsoleta” y “limitada”, ya que fue elaborada hace más de 45 años. Señaló que no ayuda a enfrentar la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.

“Esperemos que sea aprobada. Creo que va a facilitar enormemente la reforma institucional y la superación de múltiples problemas que tenemos como institución”, declaró.

En este sentido, Gálvez Villegas señaló que la democracia y el Estado de derecho dependen del correcto funcionamiento de las autoridades. Antes las críticas que recibió la institución que preside, señaló que esta nueva Ley Orgánica del Ministerio Público forma parte de un intento por mejorar la imagen de la Fiscalía.

“Se ha levantado un rechazo y una difamación contra las autoridades e instituciones, eso es muy grave. Desde el Ministerio Público queremos trabajar por mejorar nosotros mismos”, declaró.

PREDICTAMEN NO FUE VOTADO EN CONSTITUCIÓN

Por su parte, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República tenía programado el debate y votación del predictamen para la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, pero —a pedido de la legisladora Gladys Echaíz— se pasó a un cuarto intermedio para que el grupo de trabajo mejore el texto antes de volver a ser votado.

En el mismo sentido se pronunció la congresista Ruth Luque, quien pidió que se tome en cuenta un pronunciamiento de un grupo de fiscales provinciales sobre aportes que no fueron tomados en cuenta por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, para la elaboración del proyecto de ley para la nueva Ley Orgánica.

Finalmente, según lo expresado por Gálvez Villegas, el texto establece cambios para reforzar la investigación patrimonial de las organizaciones criminales, identificar y recuperar activos provenientes de actividades ilícitas y la creación de una Unidad de Recuperación de Activos, la cuál seguirá la ruta del dinero de origen ilegal.

VIDEO RECOMENDADO