La Victoria: adolescente de 15 años fue asesinado por sicario en su vivienda

La noche del último viernes, cerca de las 11 de la noche, un sujeto ingresó a la vivienda del jóven de 15 años y, según el testimonio de la familia, habría estado buscando a una persona. El hombre recorrió el inmueble hasta llegar al cuarto donde se encontraba el adolescente y le disparó. El ataque fue presenciado por la hermana menor del joven, quien también habría sido apuntada por el agresor. La familia trasladó al adolescente en busca de atención médica, pero lamentablemente no sobrevivió.

La madre del menor sostiene que pudo haberse tratado de una confusión, pues asegura que él nunca tuvo problemas con nadie. La familia también ha recorrido el vecindario para conseguir imágenes de cámaras de seguridad que puedan ayudar a aclarar el crimen.

El adolescente fue despedido por sus seres queridos y compañeros de colegio, quienes le rindieron homenaje recordándolo como un joven deportista, brigadier de su institución educativa y con el sueño de convertirse en policía Posteriormente, fue llevado al cementerio Presbítero Maestro.

Hasta el momento, la Policía continúa investigando el caso y busca identificar a los responsables del crimen. La familia, por su parte, ha solicitado revisar las cámaras de seguridad de la zona para obtener información que permita esclarecer lo ocurrido.

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