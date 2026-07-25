¿Angie Arizaga gesta infinitas botas? El chisme de Me Caigo De Risa hizo explotar a todo el estudio

Las ocurrencias no tuvieron límite en Me Caigo de Risa, cuando Peláez inició el juego “Ni sí, ni no” sembrando un supuesto rumor sobre Angie Arizaga. Lo que comenzó con la noticia de que “Mateito tendría un hermanito” terminó creciendo sin control cuando el resto del elenco terminó transformando el chisme en una historia donde “se vienen los trillizos”, “solo dos son de ella” y hasta “Angie fabrica bolas e hijos al por mayor”.
La encargada de cerrar la cadena fue Paloma Fiuza, quien le contó a Alicia Mercado que “Angie gesta infinitas bolas”. Totalmente desconcertada, Alicia preguntó “¿En serio?”, provocando que Paloma respondiera automáticamente “¡No!”, olvidando por completo que esa era una de las palabras prohibidas.
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