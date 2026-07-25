Me Caigo De Risa: El “sexto casamiento” fue suficiente para que Manuel Gold acertara al instante

En una nueva edición de Me Caigo de Risa, en el juego “El Taxi” llegó el turno del equipo amarillo. Manuel Gold tomó el volante por su equipo y recibió como pasajera a Lita Pezo, quien tenía la misión de hacerle adivinar al personaje que aparecía en pantalla antes de que terminara el tiempo.

Con apenas unos segundos en el reloj, Lita Pezo lanzó una pista que desató las carcajadas de todos: “¡Voy a mi sexto casamiento! ¡Voy a irme a casar con Karla Tarazona!”. Sin pensarlo dos veces, Manuel Gold respondió entre risas: “¡Mi pata Christian Domínguez!”, consiguiendo el punto de inmediato y celebrándolo con gran euforia.

La ocurrencia de Lita Pezo, sumada a la rapidez de Manuel Gold, provocó las risas sus compañeros y del público, convirtiendo este reto en uno de los más comentados del programa.

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