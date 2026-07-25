Me Caigo De Risa: Eduardo Romay se rió de su propio chiste y terminó eliminándose solo

En el divertido juego Me Caigo de Risa, Eduardo Romay y Manuel Gold se enfrentaron en el reto “Hazme Reír”, donde el objetivo era hacer estallar de risa al rival sin caer en la tentación de reírse primero.

Convencido de que tenía el chiste perfecto, Eduardo Romay comenzó a contar la clásica historia de “Rosa”, “Nieve” y el famoso “ladrillito”. Mientras avanzaba con el relato, Manuel Gold permaneció completamente serio.

Sin embargo, el inesperado giro llegó con el remate. Eduardo Romay interpretó al “ladrillito” con tanta emoción que terminó riéndose de su propio chiste, provocando que Peláez y todos los presentes gritaran de inmediato: “¡Se rió, se rió, fuera!”. Entre carcajadas, el integrante del equipo azul quedó eliminado por no poder controlar la risa, mientras Manuel Gold, sin perder la compostura, solo lo señaló con el dedo, celebrando así el punto para el equipo amarillo.

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