El Chaku cusqueño: El perro andino que busca ser la tercera raza oficial del Perú
Nacido en el corazón de los Andes y con un temperamento digno de un guardián imperial, el Chaku cusqueño se ha consolidado como un símbolo de resistencia y tradición en las zonas altas del país. Se trata de un can leal y sumamente cercano a su núcleo familiar, aunque precavido y desconfiado ante la presencia de extraños, cualidad que lo convierte en un protector natural del ganado.
Su propio nombre rinde homenaje a una práctica ancestral milenaria: el Chaku, la tradicional labor andina de arreo y captura de vicuñas para su esquila que se realiza desde la época prehispánica. En esta labor, el perro cumple un rol fundamental rodeando y guiando a los animales mientras los pastores realizan su trabajo en la cordillera.
Su mayor fortaleza radica en su impresionante adaptación física y resistencia para vivir y trabajar por encima de los 3000 metros sobre el nivel del mar. Hoy, el Chaku enfrenta un reto decisivo: lograr el reconocimiento oficial como la tercera raza canina originaria del Perú por parte de la Asociación Canófila Peruana, un camino de identidad que ya recorrieron con éxito el Perro Sin Pelo del Perú y el Pastor Chiribaya.
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