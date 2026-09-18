¿Otra vez? Periodista argentina asegura que Marcelo Tinelli terminó con Milett Figueroa

La controversia vuelve a envolver a Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. A puertas del esperado estreno de la segunda temporada del reality “Los Tinelli”, fuertes rumores desde Argentina señalan que la mediática pareja habría puesto fin a su relación sentimental tras meses de especulaciones sobre conflictos familiares.

Las alarmas se encendieron luego de las explosivas declaraciones de la periodista argentina Angie Balbiani, quien afirmó que su relación llegó a su fin de manera drástica: “Marcelo dejó a Milett ahora, hace un par de días. Parece que hay un ‘quilombo’ muy grande”. Según la comunicadora, el detonante principal serían los constantes roces e incompatibilidades entre las hijas del presentado argentino y la modelo peruana.

A la controversia se sumó el panelista Pampito, quien sugirió que la dinámica entre ambos cambió drásticamente en los últimos meses: “Tinelli le tiene miedo a Milett”. Asimismo, la periodista Balbiani trascendió que el propio conductor habría solicitado editar y retirar varias escenas del reality para evitar exponer los fuertes enfrentamientos que surgieron durante el rodaje entre sus hijas y Figueroa.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.