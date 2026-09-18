Cumbre Perú Sostenible 2026: 8 plazas temáticas, paneles para conocer de cerca la sostenibilidad del país, más de 25 emprendimientos con propósito, un concierto de cierre y muchas actividades culturales

Conversaciones sobre los desafíos del país, activaciones de marca y música en vivo: así es la experiencia que trae esta nueva edición de la Cumbre Perú Sostenible.

Del 24 al 26 de septiembre, la Cumbre Perú Sostenible vuelve al Parque de Exposiciones de Magdalena con un formato nuevo: por primera vez, el evento se organiza en 8 plazas temáticas. Y como cierre, el sábado 26, el escenario recibirá a los Hermanos Yaipén, Latinandó, Greccia, Zav, Carlos Cruzalegui y Lorena Blume, en un concierto que convierte al Parque de Exposiciones en escenario de festival. El acceso a los tres días es completamente gratuito, con inscripción previa en https://cumbre.perusostenible.org/ (aforo limitado).

Plazas con stands de marca

Cada plaza reúne a empresas que muestran qué están haciendo por la sostenibilidad del país. En cada una podrás ver sus proyectos y disfrutar de distintas experiencias:

Plaza Amazonía Sostenible: conservación y bionegocios.

Plaza Minería e Infraestructura Sostenible: prácticas responsables, infraestructura verde y ciudades resilientes .

Plaza Energía Sostenible: transición energética, uso de fuentes renovables y tecnologías limpias.

Plaza Académica: investigación e innovación con universidades y centros de estudio.

Plaza Industria Sostenible: economía circular y producción más limpia.

Plaza Finanzas Sostenible: inversión responsable y finanzas verdes.

Plaza de Sociedad Sostenible: bienestar, equidad e inclusión.

Plaza Movilidad Sostenible: transporte más limpio y eficiente.

Actividades culturales y artísticas

Además de las plazas, la Cumbre también abre espacio a la cultura como otra forma de construir un país más sostenible, con diferentes dinámicas vivenciales como el trueque de prendas de Falabella, el Reciclafest de electrónicos RAEE de Claro y las donaciones a Perú Pendiente. A esto se suma El Equipo de Todos, una experiencia gamificada que reta a los asistentes a recorrer las distintas zonas de la Cumbre y descubrir jugando cómo cada uno puede ser parte del cambio: basta con registrarse, completar al menos dos de los tres “partidos” a lo largo de los tres días y pasar por el stand de Perú Sostenible para reclamar el premio.

Hablemos de Sostenibilidad: historias de liderazgo empresarial

La Cumbre también incluye el espacio “Hablemos de Sostenibilidad”, charlas cortas de 15 minutos en las que distintas empresas comparten sus iniciativas vinculadas a su estrategia de sostenibilidad. El 24, 25 y 26 de septiembre diferentes marcas tendrán presencia. Algunas de ellas: Asociación Automotriz del Perú (AAP), con Ellioth Marcio Tarazona Alvarez hablando de movilidad y transporte sostenible; Komatsu Mitsui, con Mirtha Rodríguez Rojas y su ruta hacia una red de sucursales sostenibles; Cementos Pacasmayo, con Claudia Bustamante presentando una visión con propósito para construir el presente y habitar el futuro; Ajinomoto, con Cathy Ganoza Gasco sobre cómo transforman la cadena de valor alimentaria; Trupal, con Gianfranco Dellepiane Vazquez y su propuesta de bienestar con propósito; Jockey Plaza, con Sandra Simón Fernández sobre cómo pasar del propósito a la acción construyendo espacios que transforman; UNACEM, con Irene Arellano y Katherine Alva presentando la Casa Unacem, una vivienda de 25 m² en concreto prefabricado; y Nestlé, con Fernanda Rivera sobre la agricultura regenerativa como motor de valor compartido.

Tres días para respirar y conocer la sostenibilidad de diferentes maneras. El acceso a los tres días es completamente gratuito, con inscripción previa en cumbre.perusostenible.org