Los Olivos: Leonardo Javier, bebé de 1 año, muere en guardería Babyland y familia exige justicia

El dolor embarga a una familia de Los Olivos tras la muerte de Leonardo Javier, un bebé de apenas un año y tres meses, quien falleció luego de permanecer en la guardería Babyland, centro infantil que hoy es investigado por las autoridades.

Según denunciaron sus familiares, el pequeño ingresó al local únicamente con una congestión nasal, pero horas después sus padres fueron alertados de que el niño estaba inconsciente. Cuando llegaron para auxiliarlo, Leonardo fue trasladado de emergencia a un hospital, donde solo pudieron certificar su fallecimiento.

De acuerdo con la información preliminar, el menor habría presentado un edema cerebral y pulmonar, aunque las circunstancias exactas de su muerte aún son materia de investigación.

La indignación crece entre los familiares, quienes cuestionan los protocolos de atención del establecimiento y denuncian presuntas irregularidades en el funcionamiento de la guardería. Además, señalan que el centro continuaría operando pese al caso.

“Queremos justicia para Leonardo. No puede quedar impune”, reclamaron entre lágrimas los familiares del menor, quienes también pidieron la intervención de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de la Mujer.

La Policía investiga lo ocurrido y busca esclarecer si existió negligencia en el cuidado del bebé. Mientras tanto, la familia espera respuestas y sanciones para los responsables de una tragedia que ha conmocionado a todo un vecindario.

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