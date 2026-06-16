Manchay: familia de joven de 17 años fallecido en comisaría denuncia presunto abuso policial

Un adolescente de 17 años ingresó detenido a la comisaría de Manchay acusado de un presunto robo, pero terminó falleciendo dentro de la dependencia policial. Los familiares, vecinos y padres de familia exigen respuestas sobre lo ocurrido.

Según la denuncia de sus padres, Javier y María, el menor fue llevado a la sede policial luego de acudir a la vivienda de una amiga de 16 años. Aunque inicialmente fue acusado de robo e invasión de propiedad, sus familiares aseguran que lo vieron con vida y en mal estado físico durante su detención.

“Mi hijo entró con vida y salió fallecido”, declaró su padre, quien afirmó que el adolescente presentaba golpes y les pidió ayuda al advertirles: “Papá, llévame de acá porque me van a matar”.

La familia sostiene que el menor no debió compartir espacio con adultos detenidos y cuestiona presuntas irregularidades dentro de la comisaría. Uno de los elementos que ha incrementado la indignación es la necropsia de ley, la cual concluye que la causa de muerte fue asfixia mecánica por ahorcamiento, contradiciendo la versión preliminar que apuntaba a un presunto suicidio.

Mientras el caso permanece en investigación, los padres del adolescente exigen al Ministerio del Interior y a las autoridades esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

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