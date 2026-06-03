“Me siento muy privilegiada”: Milett Figueroa emocionada con su llegada a Valentina Valiente

Milett Figueroa ya se encuentra en el set de Valentina Valiente y las cámaras de Arriba mi gente ingresaron al detrás de cámaras de la esperada llegada de Bárbara, el personaje que promete cambiarlo todo en la historia.

Entre cámaras y el equipo completo de producción, la actriz peruana mostró cómo vive esta nueva experiencia en televisión y aseguró sentirse emocionada por formar parte de la novela.

“Me siento muy privilegiada, primero porque tengo un equipo que me cuida al cien por ciento”, expresó Milett durante las grabaciones, mientras era dirigida por Toño Vega.

Durante el recorrido por el set, Milett también compartió divertidos momentos con el elenco y el equipo técnico, dejando ver la buena química que ya existe detrás de cámaras.

Además, Mayra Goñi le dio oficialmente la bienvenida a la producción y confesó que era la primera vez que conocía personalmente a la actriz. “Siempre me habían hablado muy lindo de ella”, comentó Mayra, quien aseguró que Bárbara llegará para poner a prueba el amor de los protagonistas.

La presencia de Milett en la historia ha generado gran expectativa entre los seguidores de la novela, ya que su personaje promete convertirse en una de las piezas clave de esta nueva etapa. “Esta historia está a punto de dar un giro que nadie esperaba”, anunciaron en el avance de la producción.

Bárbara llegará esta misma semana a Valentina Valiente y todo indica que su aparición traerá nuevas emociones, tensiones y sorpresas para los televidentes.

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