Onelia Molina presenta oficialmente a Kevin Díaz como su saliente

Onelia Molina, durante la inauguración de su nuevo emprendimiento, presentó oficialmente a Kevin Díaz como su “saliente oficial” y aseguró que atraviesa uno de los momentos más tranquilos de su vida.

La influencer contó que, tras sus experiencias pasadas, ahora prefiere conocer mejor a las personas antes de iniciar una relación formal. “Estoy feliz, tranquila y rodeada de mucho amor. He decidido conocer más a las personas porque no quiero volver a sorprenderme”, afirmó.

Aunque aclaró que aún no son enamorados, no dudó en dedicarle elogios a Kevin Díaz. Según explicó, él le transmite paz, es detallista y muy caballero. Incluso aseguró que su presencia influye positivamente en esta nueva etapa que vive.

La frase que más llamó la atención fue cuando confesó: “Hay personas que te hacen sentir cosas en un mes que otras personas no te hicieron sentir en muchos años. No es el tiempo, es la persona”, comentario que muchos interpretaron como una indirecta hacia su expareja.

Durante el evento, Kevin Díaz también acompañó a Onelia e incluso fue visto fotografiándola mientras ambos compartían gestos de cariño y complicidad. En el programa también se recordó la polémica ruptura de Onelia con Mario Irivarren, destacando la forma en que la influencer logró salir adelante y cómo ahora se muestra enfocada en sus proyectos personales y profesionales.

Con esta aparición pública, Onelia Molina deja claro que disfruta de una nueva etapa, apostando por la tranquilidad y por conocer a fondo a la persona que hoy ocupa un lugar especial en su vida.

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