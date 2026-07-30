Dictan nueve meses de prisión preventiva contra Manuel Valera por asesinato de escritor Juan Soto

La Primera Fiscalía Penal Corporativa de Santiago de Surco-Barranco (Cuarto Despacho) logró que se dicte nueve meses de prisión preventiva contra Manuel Valera (30), investigado por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de su tío, el escritor y gestor cultural Juan Soto (63). El crimen ocurrió el pasado 22 de julio en la puerta del domicilio de la víctima.

La medida fue obtenida por la fiscal provincial Diana Regalado Urquiaga y sustentada en audiencia por el fiscal adjunto Renatto Luis Andia Moreno, quien presentó diversos elementos de convicción que vincularían al investigado con el hecho.

Entre las principales evidencias, el Ministerio Público destacó los resultados de las pericias de luminol realizadas a las prendas del investigado, así como los rastros de sangre hallados en la vivienda del agraviado. A ello se suman las grabaciones de cámaras de seguridad cercanas al domicilio del presunto agresor.

La Fiscalía indicó que esta medida permitirá asegurar la presencia del investigado durante el desarrollo de las diligencias, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte del escritor Juan Soto.

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