¡Peruana lleva 18 días desaparecida en España!

La desaparición de Elva Cruz mantiene en incertidumbre a su familia, que no tiene noticias de ella desde el pasado 6 de abril, cuando se perdió todo contacto en España.

Según la información brindada por sus familiares, ese día fue vista por última vez vestida con un pantalón gris, el cabello recogido y llevando consigo su celular, una cartera y una maleta. Desde entonces, no se ha vuelto a comunicar, a pesar de que mantenía contacto diario con sus hijos.

Elba, madre de tres menores, es la mayor de tres hermanas. Nació en Pacasmayo y emigró con su familia a Chile, donde residió durante más de dos décadas. En 2024 decidió trasladarse a España, en la provincia de Castellón, donde trabajaba como administradora.

De acuerdo con el testimonio de su entorno, días antes de su desaparición habría tenido una discusión con su pareja, Alex Ferrer, tras lo cual dejó el lugar donde residía. Este hecho forma parte de las líneas que la familia considera relevantes dentro de la búsqueda.

Asimismo, han señalado que existirían indicios de una relación conflictiva, aunque estos aspectos no han sido confirmados oficialmente por las autoridades. La pareja de Elba ha negado cualquier responsabilidad en su desaparición.

Ante la falta de información concreta sobre su paradero, la familia ha iniciado una campaña de difusión en redes sociales para obtener pistas que ayuden a ubicarla. Sin embargo, hasta el momento, no se han logrado resultados concluyentes.

En medio de esta situación, su hermana ha viajado a Perú para solicitar apoyo y reunir recursos que les permitan trasladarse a España, con el objetivo de seguir de cerca las diligencias y continuar la búsqueda.