Puente Piedra: El preciso instante del múltiple choque en Panamericana Norte que dejó un fallecido

Un fatal accidente de tránsito se registró este miércoles 2 de septiembre, alrededor de las 5:00 a.m., en el kilómetro 35 de la Panamericana Norte, a la altura del paradero Hogar. El hecho dejó un saldo de cuatro heridos que ya fueron trasladados al hospital de Puente Piedra y una persona fallecida, identificada como el conductor del volquete.

El choque múltiple ocurrió cuando un vehículo pesado perdió el control e impactó de lleno contra otros autos que esperaban la luz roja del semáforo. Entre las unidades involucradas, se encuentran un camión con latas de leche y un volquete de tolva amarilla conducido por Iván de la Cruz Sifuentes, vehículo que tuvo que ser reacomodado en la vía para evitar que el tráfico quedara totalmente paralizado.

Tras el impacto, la vía permaneció completamente cerrada en ambos sentidos durante cuatro horas, a la espera de la llegada de la Fiscalía, lo que provocó un intenso congestionamiento vehicular en toda la zona.

Las causas exactas que provocaron que el vehículo perdiera el control aún se desconocen, debido a que se sigue llevando a cabo la investigación de los hechos por parte de las autoridades.

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