Puente Piedra: Ronald Torrejón murió aplastado por camión con cemento y familia denuncia impunidad

Lo que parecía una tarde tranquila terminó en tragedia para la familia Torrejón en Puente Piedra. Ronald Torrejón, de 85 años, perdió la vida luego de que un camión cargado con más de 700 bolsas de cemento retrocediera sin control y lo aplastara frente a su vivienda.

Según denunciaron sus familiares en Arriba Mi Gente, el conductor dejó el vehículo estacionado y se habría retirado a almorzar cuando, por causas aún bajo investigación, el pesado camión comenzó a desplazarse en reversa hasta impactar contra el adulto mayor.

“Lo primero que vi fue su brazo entre los sacos de cemento”, relató uno de sus familiares, quien participó en las labores para rescatarlo. Ronald fue trasladado al hospital de Puente Piedra y luego al Cayetano Heredia, donde falleció horas después.

La indignación crece porque, a casi una semana del accidente, el chofer continúa prófugo y la familia asegura no haber recibido respuestas claras de las autoridades. Además, denuncian que ni el dueño del camión ni el de la ferretería donde iba a descargarse el material se hicieron responsables tras el hecho.

“Solo queremos justicia para mi padre”, expresó Ronald Torrejón hijo, quien también pidió apoyo para la viuda del adulto mayor, afectada emocionalmente por la tragedia.

Mientras la investigación pasó a la División de Accidentes de Tránsito de Ancón, la familia continúa esperando respuestas sobre quién manejaba el camión que terminó arrebatándole la vida al patriarca del hogar.

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