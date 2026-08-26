SJL: Mujer denuncia que fue desalojada de la casa donde vivió años junto a su pareja en Campoy

Una mujer denuncia que los hijos de su expareja fallecida intentan tomar posesión del inmueble donde vivió durante años y reclama que también se reconozcan los derechos de su hijo menor de edad.

La muerte de Juan Julio Plasencia Rodríguez, ocurrida en abril de 2025, desencadenó un conflicto familiar por dos inmuebles, entre ellos una vivienda ubicada en Campoy, San Juan de Lurigancho. Su expareja, Gisela Córdoba, asegura que tras el fallecimiento del hombre, sus hijos aparecieron para reclamar parte de los bienes y realizaron cambios en la vivienda.

Según su versión, habrían cambiado chapas, soldado una puerta e instalado hasta 12 cámaras de seguridad. Gisela también denunció amenazas y afirmó que fue detenida en tres oportunidades tras acusaciones que considera falsas.

Uno de los principales puntos de disputa es el hijo menor de edad que Gisela tuvo con Juan Julio. La familia paterna cuestiona su paternidad debido a la diferencia de edad entre los padres. Sin embargo, Gisela asegura que nunca se ha negado a realizar una prueba de ADN y pide que se determine legalmente la filiación del menor.

El caso también presenta una complicación legal: Juan Julio permanecía casado y nunca se divorció, por lo que Gisela no tendría derechos como conviviente. Un abogado consultado explicó que el menor sí podría tener derechos hereditarios si se acredita legalmente su vínculo con el fallecido.

El especialista señaló además que los hijos del fallecido tendrían derechos sobre los bienes, pero estos deben determinarse mediante un proceso de división y partición, mientras que Gisela, al encontrarse en posesión del inmueble, no debería ser desalojada sin una orden judicial.

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