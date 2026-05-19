¡Stephanie Cayo acompaña a Alejandro Sanz en el escenario y protagonizan romántico momento!

El romance entre Stephanie Cayo y Alejandro Sanz sigue dando de qué hablar. Esta vez, la pareja sorprendió durante un concierto en Las Vegas, donde la actriz peruana subió al escenario para interpretar junto al artista español el tema Corazón Partío.

Lejos de mantenerse en segundo plano, Stephanie acompañó al madrileño frente al público y protagonizó un romántico momento con abrazos, cercanía y hasta un beso que desató la emoción de los asistentes. Además, el cantante no dudó en incluir a la peruana dentro de las fotografías compartidas tras esta etapa de su gira.

“Hoy entendí que la mejor apuesta de esta gira siempre fueron ustedes”, escribió Alejandro Sanz en una emotiva publicación, donde Stephanie también apareció como parte de los momentos más especiales del tour.

Por otro lado, el actor español Max Iglesias, expareja de la actriz, fue consultado sobre el nuevo romance y prefirió responder con diplomacia. “Siempre deseo lo mejor a mis compañeras y compañeros”, comentó.

Mientras tanto, Stephanie Cayo continúa dejando en alto el nombre del Perú y demostrando que no tiene problema en compartir reflectores con su galán español.

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