¡Trabajadora fue captada realizándose un tratamiento de belleza en horario laboral en Huaraz!

Una serie de fotografías que se viralizaron en redes sociales ha generado indignación en Huaraz. Las imágenes muestran a una técnica de enfermería recibiendo un aparente tratamiento de belleza dentro de las instalaciones del Hospital de EsSalud, presuntamente durante su horario laboral.

En las fotografías se observa a la trabajadora sentada en un ambiente del hospital mientras una maquilladora realiza un procedimiento que aparenta ser de micropigmentación o microblading. Además, en otra imagen se aprecia el material utilizado para este tratamiento estético, incluyendo diversos productos de maquillaje.

La difusión de estas imágenes provocó cuestionamientos sobre el uso de los espacios de salud y el cumplimiento de las funciones del personal en una institución donde diariamente cientos de pacientes esperan atención médica.

Tras conocerse el caso, la dirección del hospital confirmó que ya tomó conocimiento de los hechos y que la situación fue derivada a las áreas correspondientes para el inicio de las investigaciones administrativas.

Según indicó la institución, de comprobarse responsabilidades, la trabajadora podría recibir una sanción severa. Asimismo, se remarcó que este tipo de conductas no pueden ser permitidas dentro de las instalaciones destinadas a la atención de los asegurados.

Como parte de las medidas adoptadas, el hospital informó que recientemente implementó cámaras de videovigilancia en sus instalaciones y evalúa ampliar estos sistemas a otros establecimientos de la red para reforzar la supervisión de las actividades del personal.

Mientras la técnica de enfermería involucrada no ha brindado declaraciones, las investigaciones continúan. En tanto, los usuarios esperan que este caso sirva para reforzar los controles y garantizar que los recursos y espacios hospitalarios sean utilizados exclusivamente para la atención de los pacientes.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.