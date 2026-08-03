Thamara Gómez, exintegrante de Corazón Serrano, sufre atentado con explosivo tras extorsión

La cantante Thamara Gómez, exintegrante de Corazón Serrano y actual voz de Las Estrellas de la Cumbia, sufrió un atentado contra su vivienda en Sullana, Piura, luego de recibir amenazas de extorsión.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un sujeto se acerca a la puerta de su casa, enciende un explosivo y huye antes de que este detone. La explosión causó daños materiales y sembró el temor entre los vecinos y familiares de la artista.

Según se conoció, días antes del ataque, Thamara recibió una nota en la que delincuentes le exigían el pago de 50 mil soles para no atentar contra su vida ni la de su familia. Al no acceder a la exigencia, los criminales habrían cumplido con una primera advertencia.

A través de un comunicado, “Las Estrellas de la Cumbia” expresaron su respaldo a la cantante, condenando los actos de violencia. La agrupación pidió que las autoridades actúen con rapidez para identificar y capturar a los responsables.

Mientras tanto, la Policía Nacional continúa recopilando imágenes de las cámaras de seguridad y otras evidencias para dar con el autor del atentado. La investigación sigue en marcha.

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