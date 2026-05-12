¡Vecinos viven aterrados por ola de asaltos y robos en urbanización de Surco!

La urbanización Higuereta, en Surco, atraviesa momentos de tensión debido al incremento de asaltos, robos y hechos delictivos que vienen afectando a los vecinos a cualquier hora del día. Cámaras de seguridad captaron distintos episodios donde delincuentes armados interceptan vehículos, asaltan peatones e incluso ingresan a viviendas mientras las familias descansan.

Uno de los casos más impactantes ocurrió cuando una familia fue atacada en la puerta de su casa mientras intentaba ingresar su vehículo a la cochera. Los delincuentes los encañonaron frente a una menor de edad y sembraron el pánico en cuestión de segundos. Además, vecinos denunciaron robos de celulares, autopartes y constantes “raqueteos” en calles y parques de la zona.

Los residentes aseguran vivir con miedo permanente y cuestionan la falta de seguridad en el sector. Incluso, cámaras registraron a delincuentes merodeando viviendas durante la madrugada hasta encontrar la forma de ingresar armados. La situación ha generado preocupación e indignación entre las familias, quienes piden mayor presencia policial y medidas urgentes para frenar la delincuencia.

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