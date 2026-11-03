FRUTO PROHIBIDO: Yildiz sospecha que Ender oculta sus verdaderas intenciones con Halit

Yildiz comenzará a notar que detrás de la decisión de Ender de divorciarse de Halit podría existir una razón que todavía desconoce. Mientras tanto, Ender conversará con Halit sobre la posibilidad de que Yildiz se quede en la casa y recibirá una respuesta que podría cambiar sus planes. La joven, por su parte, estará entusiasmada al saber que su esposo la llevará en helicóptero a una reunión.

Aunque todo parece marchar bien para Yildiz, algunas actitudes de Ender despertarán sus dudas y la llevarán a preguntarse qué está ocurriendo realmente en su matrimonio. ¿Estará Ender planeando algo a espaldas de todos? ¿Qué descubrirá Yildiz sobre sus verdaderas intenciones?

No te pierdas HOY un nuevo capítulo de Fruto prohibido, a las 4 p. m., por Latina.