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LA CAÍDA DEL REY: Kenan se acerca a Fadime mientras Handan piensa en terminar su matrimonio

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LA CAÍDA DEL REY: Kenan se acerca a Fadime mientras Handan piensa en terminar su matrimonio
mbaldeon@latina.pe
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Un encuentro con Fadime llevará a Kenan a interesarse por su futuro y ofrecerle apoyo para continuar con sus estudios. Sin embargo, sus problemas personales estarán lejos de resolverse: Handan comenzará a considerar seriamente el divorcio, una decisión que podría cambiar por completo su relación con Kenan. Lo que ella no imagina es que Ozlem escuchará esta conversación y estará cada vez más involucrada en los conflictos de la pareja.

Por otro lado, Ozlem buscará a Kenan para hablar sobre Handan, pero su comportamiento despertará sospechas. ¿Qué pretende ocultar y hasta dónde llegará para mantener su relación con Kenan en secreto?

No te pierdas HOY un nuevo capítulo de La caída del rey, después de Yo Soy, por Latina.

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