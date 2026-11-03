LA CAÍDA DEL REY: Kenan se acerca a Fadime mientras Handan piensa en terminar su matrimonio

Un encuentro con Fadime llevará a Kenan a interesarse por su futuro y ofrecerle apoyo para continuar con sus estudios. Sin embargo, sus problemas personales estarán lejos de resolverse: Handan comenzará a considerar seriamente el divorcio, una decisión que podría cambiar por completo su relación con Kenan. Lo que ella no imagina es que Ozlem escuchará esta conversación y estará cada vez más involucrada en los conflictos de la pareja.

Por otro lado, Ozlem buscará a Kenan para hablar sobre Handan, pero su comportamiento despertará sospechas. ¿Qué pretende ocultar y hasta dónde llegará para mantener su relación con Kenan en secreto?

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