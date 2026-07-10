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ME CAIGO DE RISA

¡Angie Arizaga y Luciana Arispe protagonizan un tierno momento que hizo reír a todo el elenco de Me Caigo De Risa!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
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Las ocurrencias no faltaron en una nueva edición de Me Caigo de Risa, donde los equipos se enfrentaron en un reto de rapidez mental para sumar un punto en la competencia.

En esta ocasión, Angie Arizaga y Luciana Arispe representaron al equipo azul, mientras que Paloma Fiuza y Yiddá Eslava defendieron al equipo amarillo. El desafío consistía en decir la mayor cantidad de palabras posibles siguiendo las reglas planteadas por Peláez antes de que terminara el tiempo.

Aunque ambos equipos demostraron gran agilidad, uno de los momentos más divertidos llegó cuando Angie y Luciana dijeron exactamente la misma palabra al mismo tiempo.

Las dos se quedaron mirándose por unos segundos y no pudieron evitar sonreír, mientras el resto del elenco estallaba en carcajadas por la divertida coincidencia.

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