X Publicidad
Temas
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
ME CAIGO DE RISA

Armando Machuca rompió un récord… pero del que nadie quisiera presumir en Me Caigo de Risa

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
Compartir

Yiddá Eslava, Julio y Paloma Fiuza hicieron todo lo posible para ayudar a Armando Machuca, pero el resultado fue tan inesperado que terminó convirtiéndose en un momento histórico en Me Caigo de Risa.

En el divertido juego “Titereteando”, Armando Machuca debía convertirse en un títere mientras sus compañeros solo podían darle instrucciones verbales para que adivinara distintas acciones. Yiddá Eslava arrancó intentando que descubriera “girar el hula hula”, pero él terminó respondiendo “¿Licuadora?… ¿Batidora?”, provocando las carcajadas de todos. Después fue el turno de Julio, quien intentó guiarlo para “manejar bicicleta”, aunque Armando Machuca terminó haciendo movimientos sin sentido y jamás encontró la respuesta.

Con los últimos segundos del reloj, Paloma Fiuza trató de salvar el marcador con “tocar violín”, pero los nervios y el poco tiempo jugaron en contra del equipo. El cronómetro llegó a cero y Peláez no dejó pasar la oportunidad de bromear al anunciar que Armando Machuca acababa de romper el récord mundial de menos acciones adivinadas en la historia del juego.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Me Caigo de Risa”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Me Caigo de Risa” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Me Caigo de Risa Perú.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Me Caigo de Risa Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!

 

 

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

Siguiente artículo