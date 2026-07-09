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ME CAIGO DE RISA

La coronación más complicada de Me Caigo de Risa: una reina, un error y una perdedora que no quería irse

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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Manuel Gold, Angie Arizaga, Yiddá Eslava y Armando Machuca protagonizaron una desopilante edición de “El ABC de la historia” en Me Caigo de Risa, donde debían construir un relato siguiendo el orden del abecedario. Todo parecía indicar que Yiddá Eslava era la flamante ganadora del certamen de belleza, luego de que Armando Machuca anunciara su nombre con total seguridad.

Sin embargo, cuando Yiddá Eslava ya celebraba emocionada y Angie Arizaga no podía creer haber perdido, Manuel Gold decidió revisar nuevamente el sobre y lanzó la frase que cambió todo: “¡Creo que te has confundido, la ganadora es Angie!”.

El escenario dio un giro inmediato. Angie Arizaga se colocó la corona, comenzó a desfilar y hasta se burló de su rival con un divertido “¡Lerolero, te gané!”, mientras Yiddá Eslava cayó de rodillas, lloró de manera exagerada y hasta pidió otra oportunidad, provocando las carcajadas del público y de sus compañeros.

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