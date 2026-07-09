Minam despliega acciones de vigilancia tras hallazgo de lobos marinos muertos en Ica

El Ministerio del Ambiente (Minam) activó protocolos de vigilancia y monitoreo tras registrarse la muerte inusual de lobos marinos en dos zonas clave de la región Ica.

Según informó el sector, los hallazgos se reportaron en las islas Chincha, dentro de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, así como en la isla San Gallán, ubicada en la Reserva Nacional de Paracas.

TRABAJO CONJUNTO PARA DETERMINAR CAUSAS

El Minam indicó que especialistas del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) ya se encuentran realizando labores de verificación y evaluación en campo, con el objetivo de recopilar información que permita esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, precisó que se vienen realizando coordinaciones con diversas entidades, entre ellas el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y el Ministerio de Salud.

Los resultados de estas acciones permitirán identificar las causas de la muerte de los lobos marinos y adoptar las medidas correspondientes para su control.

EXHORTAN A LA POBLACIÓN A NO ACERCARSE

El Minam también recomendó a la ciudadanía no acercarse ni manipular lobos marinos enfermos o muertos que puedan encontrarse en playas o zonas costeras.

Ante cualquier hallazgo, se exhortó a informar de inmediato a las autoridades, a fin de garantizar una atención oportuna y evitar posibles riesgos sanitarios.

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