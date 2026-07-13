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ME CAIGO DE RISA

¡Armando Machuca sorprendió con una inesperada salida y Renzo Schuller apareció para desatar el caos!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
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El escenario inclinado volvió a poner a prueba el equilibrio y la creatividad de los participantes de Me Caigo de Risa. Esta vez, la historia se desarrolló en un salón de clases donde se llevaba a cabo un examen de admisión.

En la divertida puesta en escena, Alicia Mercado interpretó a la estricta profesora, mientras Armando Machuca, Paloma Fiuza y Yiddá Eslava dieron vida a tres alumnos que intentaban superar la prueba sin perder el equilibrio sobre la inclinada plataforma de 22,5 grados.

Uno de los momentos más graciosos llegó cuando Armando Machuca, indignado con la profesora, anunció que se retiraría del salón. Sin embargo, al intentar abrir la puerta, terminó arrancándola por completo, ya que era parte de la escenografía, provocando las carcajadas de todos los presentes.

Como si eso no fuera suficiente, apareció Renzo Schuller, integrante del equipo ganador de la noche, para ponerle aún más caos a la escena. Entre bromas, irrumpió en el salón y lanzó un líquido sobre los participantes, desatando un divertido cierre para la improvisación y dejando a todos completamente sorprendidos.

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