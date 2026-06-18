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ME CAIGO DE RISA

¡Armando Machuca y Carlos Palma llegan a Me Caigo De Risa para reforzar a cada equipo!

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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La diversión estuvo garantizada en Me Caigo de Risa con la llegada de dos invitados que prometen convertir la competencia en una verdadera batalla de risas.

En el equipo amarillo, Peláez presentó a Luciana Arispe, Manuel Gold, Rodrigo Sánchez Patiño, Eduardo Romay y a su “refuerzo especial de esta noche”, el actor y comediante Armando Machuca, quien fue recibido entre aplausos por el público.

Por su parte, el equipo azul quedó conformado por Lita Pezo, Renzo Schuller, Alicia Mercado, Julio Díaz y el comediante Carlos Palma, quien también se sumó como invitado especial para intentar llevar a su equipo a la victoria.

Con dos pesos pesados del humor integrándose a la competencia, todo indica que la rivalidad entre el azul y el amarillo estará más intensa que nunca y que las risas estarán aseguradas de principio a fin.

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