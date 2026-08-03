Accidente aéreo en Nasca: MTC convoca a Italia, España y Alemania para investigar el caso

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) convocó a organismos de investigación de Italia, España y Alemania para integrarse a las investigaciones del accidente aéreo ocurrido en la provincia de Nasca, en el marco de los protocolos internacionales de seguridad.

La Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos (CIAA), encargada del caso, informó que también se cursaron notificaciones a autoridades de Estados Unidos y Canadá, conforme a lo establecido en el Anexo 13 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). El objetivo es que estos países evalúen la designación de representantes acreditados que participen en las diligencias.

FABRICANTES DE LA AERONAVE TAMBIÉN PARTICIPARÁN

La CIAA detalló que se notificó a los Estados vinculados al diseño y fabricación de la aeronave y del motor, a fin de que, de considerarlo pertinente, designen especialistas que brinden apoyo técnico durante el proceso de investigación.

Durante las labores realizadas en la zona del accidente, el equipo de investigadores continuó con el recojo de evidencias, trabajo que se desarrolla de manera coordinada con el Ministerio Público, entidad que lidera las investigaciones en el ámbito penal.

INFORME PRELIMINAR SE ENTREGARÁ EN 30 DÍAS

Las autoridades indicaron que la CIAA permanecerá en Nasca hasta culminar las labores de campo. Posteriormente, el equipo se trasladará a Pisco para continuar con el proceso técnico correspondiente.

De acuerdo con los procedimientos de la OACI, se elaborará un informe preliminar dentro de los 30 días posteriores al accidente, el cual incluirá los principales hallazgos obtenidos durante la investigación.

El MTC reafirmó su compromiso de realizar una investigación técnica, objetiva, transparente e independiente, con el fin de esclarecer las circunstancias del accidente y fortalecer la seguridad de la aviación civil en el país.

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