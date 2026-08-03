ATU inicia plan piloto del Carril Bus Bidireccional en la avenida Arequipa: ¿desde cuándo y cómo funcionará?

La medida contempla un tramo inicial de 1.5 kilómetros y busca priorizar el transporte público del Corredor Azul, reducir tiempos de viaje y mejorar la seguridad vial.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que este jueves 6 de agosto iniciará el plan piloto del Carril Bidireccional Arequipa, una intervención que busca reorganizar el espacio vial en esta importante vía para priorizar la circulación del Corredor Azul.

Según informó la entidad, esta primera fase se implementará en un tramo de 1.5 kilómetros, comprendido entre la avenida 9 de Diciembre (Paseo Colón) y el jirón Emilio Fernández. El objetivo es evaluar el funcionamiento del nuevo esquema de circulación antes de su posible ampliación.

BUSCAN ORDENAR EL TRÁNSITO Y FRENAR LA INFORMALIDAD

Desde la ATU precisaron que el Carril Bus Bidireccional no constituye una obra vial, sino una intervención orientada a recuperar la avenida Arequipa como una “zona de tránsito calmado”, donde se priorice el transporte público, así como a peatones y ciclistas.

La entidad advirtió que uno de los principales problemas que enfrenta el Corredor Azul es la competencia del transporte informal, cuyos vehículos circulan sin autorización, afectando la operación del servicio y poniendo en riesgo a los usuarios.

Además, esta situación dificulta la correcta maniobra de los buses en los paraderos, genera retrasos y perjudica la regularidad del servicio. Por ello, el plan piloto apunta a recuperar el orden en la vía y mejorar la fluidez del transporte público.

MÁS DE 70 MIL USUARIOS BENEFICIADOS

La ATU estima que más de 70 mil usuarios se beneficiarán diariamente con esta medida. Entre los principales impactos se prevé la reducción del tiempo de viaje en hora punta, que pasaría de 10 a 6 minutos.

Asimismo, se proyecta un incremento en la velocidad comercial de los buses, de 9 km/h a 18 km/h en horas de mayor congestión, lo que permitirá viajes más rápidos y regulares.

La institución también aseguró que la intervención no afectará las áreas verdes, los árboles ni la ciclovía existente, contribuyendo a mantener el entorno urbano y reducir la contaminación.

El plan piloto será ejecutado por la ATU en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Policía Nacional del Perú. Las autoridades indicaron que esta fase permitirá evaluar el comportamiento del tránsito y realizar los ajustes necesarios antes de implementar las siguientes etapas del proyecto.

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