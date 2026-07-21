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ME CAIGO DE RISA

¡Armando Machuca y Julio Díaz desataron las risas con una inesperada escena de separación de bienes!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
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El Escenario Inclinado volvió a poner a prueba la creatividad del elenco de Me Caigo de Risa con una divertida historia protagonizada por Armando Machuca y Julio Díaz, quienes interpretaron a una pareja en pleno proceso de separación mientras repartían sus pertenencias.

Siguiendo las indicaciones de José Peláez, ambos comenzaron a entregarse distintos objetos uno por uno, llevando la escena cada vez más al terreno de la comedia.

Uno de los momentos que más hizo reír al público llegó cuando Armando lanzó un radio de utilería hecho de tecnopor hacia Julio. El accesorio era tan liviano que terminó atravesándose de forma muy graciosa sobre su cabeza, provocando una inesperada reacción del elenco y una lluvia de carcajadas en el estudio.

La espontaneidad de ambos actores convirtió la escena en uno de los momentos más recordados del reto, demostrando una vez más que cualquier detalle puede transformarse en una gran ocurrencia sobre el Escenario Inclinado.

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