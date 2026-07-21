Jely Reátegui reaparece y lanza una nueva pista sobre Yo Soy 2026: “Algo está pasando en Latina”

Las pistas sobre el esperado regreso de Yo Soy 2026 siguen apareciendo y, esta vez, Jely Reátegui se convierte en la nueva protagonista de la peculiar investigación que lidera Franco Cabrera, decidido a descubrir cuándo volverá el exitoso programa de imitación.

En el divertido video, Franco aborda a la actriz para preguntarle si sabe cuándo regresa Yo Soy. Sin embargo, Jely asegura que no tiene información y, fiel a su estilo, responde con mucho humor.

Pero cuando todo parecía quedar en una divertida anécdota, aparece una pista que mantiene viva la expectativa por el regreso del programa e invita a todos los seguidores a mantenerse atentos a las próximas novedades.

Si siempre soñaste con demostrar tu talento en el escenario, este es el momento. Solo debes grabar un video interpretando a tu cantante favorito y enviarlo al WhatsApp 964 598 998 para participar en el casting de la nueva temporada de Yo Soy.

¿Quién será el próximo en responder las preguntas de Franco Cabrera? ¿Qué nuevas pistas aparecerán sobre el regreso de Yo Soy? Mantente atento a Latina Televisión para descubrirlo.

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.