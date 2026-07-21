TC incorpora al fiscal Germán Juárez al hábeas corpus de Ollanta Humala y aplaza decisión final

La decisión del Tribunal Constitucional (TC) sobre el hábeas corpus presentado por el expresidente Ollanta Humala no será inmediata. Mediante un documento emitido este 21 de julio, el máximo intérprete de la Constitución resolvió incorporar al fiscal Germán Juárez Atoche al proceso constitucional en calidad de litisconsorte facultativo pasivo, lo que supone un paso previo antes de emitir un fallo sobre el fondo del caso.

La decisión responde a un pedido formulado por el propio fiscal, quien solicitó participar en el proceso al considerar que tiene un interés jurídico directo, ya que el hábeas corpus busca dejar sin efecto resoluciones judiciales vinculadas al proceso penal seguido contra Humala por el presunto delito de lavado de activos agravado.

¿POR QUÉ EL TC INCORPORÓ AL FISCAL?

En su resolución, el Tribunal Constitucional señala que el proceso penal contra el exmandatario aún se encuentra en etapa de apelación de sentencia, por lo que el resultado del hábeas corpus podría tener incidencia en las actuaciones del Ministerio Público.

Por ese motivo, el colegiado concluyó que corresponde incorporar al representante de la Fiscalía como litisconsorte facultativo pasivo, para que pueda ejercer su derecho de defensa y presentar los argumentos que considere pertinentes antes de que se adopte una decisión definitiva.

¿QUÉ BUSCA EL HABEAS CORPUS?

El recurso fue presentado por la defensa de Ollanta Humala con el objetivo de que se declare la nulidad de diversas resoluciones judiciales, entre ellas la sentencia de casación emitida por la Corte Suprema en diciembre de 2024. Asimismo, solicita que se declare improcedente la acusación fiscal y que se disponga el archivo definitivo del proceso penal.

Con esta incorporación, el Tribunal Constitucional aún no ha resuelto el fondo del hábeas corpus. Antes de emitir un pronunciamiento definitivo, deberá permitir la participación del fiscal Germán Juárez Atoche dentro del proceso constitucional, lo que extenderá los plazos para conocer la decisión final sobre el recurso presentado por el expresidente Ollanta Humala.

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