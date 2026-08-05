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ME CAIGO DE RISA

Eduardo Romay desató risas con su inesperada frase en el Escenario Inclinado

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
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Las risas no se hicieron esperar en Me Caigo de Risa durante una nueva historia del escenario inclinado, donde Eduardo Romay interpretaba a un exnovio decidido a recuperar el amor de Luciana Arispe.

Convencido de que aún tenía una oportunidad, el personaje de Eduardo anunció que había preparado una sorpresa especial y pidió que ambos se ubicaran en el centro del cuarto para dedicarle una canción.

Sin embargo, antes de empezar, lanzó una ocurrencia que hizo estallar de risa al elenco al mencionar que ese era el lugar donde antes estaba la cama que antes utilizaban, comentario que sorprendió tanto a Luciana como a sus compañeros.

Tras ese divertido momento, Eduardo continuó con su plan y comenzó a cantar para intentar conquistar nuevamente a su expareja.

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