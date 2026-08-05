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ME CAIGO DE RISA

Eduardo Romay hizo reír con este inesperado ingreso al Escenario inclinado

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
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Las ocurrencias no faltaron en Me Caigo de Risa durante una nueva edición del Escenario Inclinado, donde Luciana Arispe interpretaba a una joven que volvía a encontrarse con su exnovio, mientras Yiddá Eslava intentaba convencerla de seguir adelante.

El momento más divertido llegó con la aparición de Eduardo Romay, quien daba vida al exnovio. En lugar de ingresar de manera convencional, decidió entrar por una ventana de una forma muy particular.

Debido a su estatura y a la inclinación del escenario, su ingreso resultó tan inesperado y llamativo que provocó las carcajadas inmediatas de sus compañeros y del público.

A partir de ahí, la divertida escena continuó con el padre de la joven irrumpiendo en el lugar, mientras el personaje de Eduardo buscaba esconderse.

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