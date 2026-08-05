Renzo Schuller desató las risas con inesperada respuesta a José Peláez en pleno juego

Las ocurrencias estuvieron a la orden del día en Me Caigo de Risa durante una ronda de ¿Es pregunta?, donde los participantes debían conversar utilizando únicamente preguntas a partir de una situación hipotética. Mientras José Peláez planteaba la historia de un supuesto agente secreto infiltrado entre el público, Renzo Schuller no dejó pasar la oportunidad para lanzar una divertida ocurrencia. En medio del intercambio, Renzo preguntó entre risas: “¿Ves que Peláez cada vez habla más estupideces?”, provocando que el conductor y el resto del elenco estallaran en carcajadas sin romper la dinámica del juego. ¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

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