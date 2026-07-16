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ME CAIGO DE RISA

¡Eduardo Romay terminó llorando para no reírse con los chistes de sus compañeros!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
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Las risas volvieron a ponerse a prueba en Me Caigo de Risa con una dinámica en la que un participante debía contar chistes mientras su rival hacía todo lo posible por no reírse.

En esta oportunidad, Armando Machuca y sus compañeros intentaron sacarle una sonrisa a Eduardo Romay con una serie de ocurrencias y bromas improvisadas. Mientras el elenco no podía contener las risas, Eduardo hizo un enorme esfuerzo por mantenerse serio. Tanto fue así que terminó con lágrimas en los ojos de tanto aguantar la risa, pero nunca llegó a soltar una carcajada.

José Peláez y los demás participantes no podían creer la escena, ya que, pese a estar visiblemente al borde de reírse, Eduardo logró superar el reto y sumar el punto para el equipo amarillo.

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