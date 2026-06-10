“Hay muchos amigos aquí y me divertiré”: Miguel Rebosio sobre su ingreso como invitado especial en Me Caigo De Risa

El programa arrancó con una inesperada sorpresa para los participantes y el público. José Peláez anunció el ingreso de un invitado especial que despertó la emoción de todos en el estudio.

“Es momento de que ingrese el invitado de lujo. Va a ingresar a la cancha una leyenda del balompié nacional”, expresó el conductor antes de presentar a Miguel Rebosio, quien fue recibido con aplausos por parte del elenco y los asistentes.

Tras su ingreso, Peláez le dio la bienvenida y destacó su trayectoria en el deporte peruano. El exfutbolista saludó a los presentes y agradeció la invitación para sumarse a una jornada llena de juegos, retos y diversión.

“Hay muchos amigos conocidos aquí y me divertiré como siempre lo he hecho”, comentó Miguel Rebosio, dejando en claro que llegó dispuesto a pasarla bien junto a los integrantes del programa y convertirse en parte de una noche llena de risas.

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