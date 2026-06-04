Me Caigo de Risa: ¡HASTA PELÁEZ QUEDÓ ARRINCONADO! Rodrigo Sánchez Patiño desató locura vestido de diablo

El juego Playback sacó el lado más descontrolado de los participantes en Me Caigo de Risa, pero quien terminó robándose el show fue Rodrigo Sánchez Patiño, quien apareció caracterizado de diablo para interpretar “Don Diablo” de Miguel Bosé. Acompañado de Renzo Schuller y Emilram Cossío como bailarines, el actor no dudó en entregarse por completo al performance.

Desde el inicio, Rodrigo Sánchez Patiño sorprendió con sus movimientos y el playback, pero el momento que hizo explotar de risa al estudio llegó cuando sonó la frase “me agarra muy suavemente”, Renzo Schuller y Emilram Cossío lo levantaron ligeramente y le dieron vueltas en pleno escenario, provocando carcajadas.

El actor también fue a buscar a Peláez, a quien acorraló juguetonamente con su cola de diablo mientras seguía interpretando el tema. Finalmente, tras una presentación que mezcló humor, baile y mucho atrevimiento, Rodrigo Sánchez Patiño logró vencer a Lita Pezo, quien se presentó como Tego Calderón con “Punto y Aparte”.

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