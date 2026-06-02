Me Caigo de Risa: ¡Alicia Mercado habló tanto que José Peláez la castigó… y al final sí era “mochila”!

El juego “Me salpicas” puso nerviosos a los integrantes del programa. César Ritter debía escribir diez cosas que llevaría a la playa, mientras sus compañeros, uno a uno, debían adivinar las respuestas para evitar recibir un fuerte chorro de agua en la cara.

Aunque varios participantes lograron acertar rápidamente, Alicia Mercado decidió tomarse su tiempo para explicar por qué creía saber una de las respuestas. La actriz empezó a hablar sobre la etapa “surfer” de César Ritter y armó toda una historia antes de responder.

La demora desesperó a José Peláez, quien terminó disparando agua mientras Alicia seguía hablando. Sin embargo, apenas recibió el castigo, la actriz finalmente dijo “mochila”… y para sorpresa de todos, esa sí era una de las respuestas correctas escritas por César Ritter.

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