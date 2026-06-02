Me Caigo de Risa: ¡César Ritter improvisó cualquier cosa en “Rímame esta” y perdió en segundos!
El juego “Rímame esta” puso a prueba la rapidez mental de los integrantes del programa. Un rapero profesional lanzaba rimas improvisadas y cada participante debía responder utilizando una palabra que rimara con la última frase mencionada.
Uno de los momentos más divertidos ocurrió cuando César Ritter intentó seguir el ritmo, pero terminó diciendo cualquier cosa y perdió casi de inmediato. Su confusión provocó carcajadas entre todos los participantes, quienes no podían creer la improvisación que acababan de escuchar.
La situación continuó descontrolándose cuando Renzo Schuller volvió a usar la palabra “muela”, pese a que el rapero ya la había mencionado antes. Aunque intentó defenderse asegurando que no había escuchado bien, terminó siendo eliminado entre bromas y reclamos.
Sin embargo, no todos tuvieron problemas con el reto. Rodrigo Sánchez Patiño sorprendió con buenas respuestas improvisadas y Manuel Gold también logró seguir correctamente las rimas, llevándose los aplausos del elenco por su rapidez y creatividad.
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