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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Chelita sacó las garras y se robó el show! El equipo amarillo celebró por todo lo alto

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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El juego “Teléfono Descompuesto” volvió a regalar uno de los momentos más divertidos de Me Caigo de Risa. En esta dinámica, los equipos debían adivinar películas únicamente con mímicas, pero esta vez Pelaez sorprendió al permitir que un integrante del público reforzara a cada equipo. Mientras Carlos se unió al equipo azul, el equipo amarillo recibió a la querida Chelita, una de las legendarias seguidoras de Latina.

Cuando llegó el turno de representar “X-Men”, Paloma Fiuza realizó una serie de gestos inspirados en Wolverine, simulando sacar las garras y cruzando los brazos como una “X”. Chelita observó cada movimiento con atención, repitió la mímica y logró transmitir el mensaje que apenas llegó a Armando Machuca, quien finalmente gritó “¡X-Men!” para asegurar el punto.

La celebración fue inmediata. Entre aplausos, risas y mucha emoción, Paloma Fiuza, Chelita y el equipo amarillo se tomaron de las manos para formar una gran ronda y festejar el acierto, mientras el invitado especial del equipo, Chapasa, también disfrutaba del divertido momento.

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