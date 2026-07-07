Minería ilegal en La Pampa: Autoridades detienen a 20 personas e incautan arsenal de guerra

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Madre de Dios, a cargo del fiscal provincial William Darwin Salas Herrera, ha solicitado ampliar por siete días la detención para 20 investigados por minería ilegal agravada y tenencia ilegal de armas y municiones en La Pampa, en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata.

Los implicados serían presuntos integrantes de la banda criminal denominada ‘Guardianes de la Trocha’. Durante la intervención en flagrancia, a cargo de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú, también se incautó un arsenal de guerra, constituido por 18 fusiles, 15 pistolas, chalecos antibalas y más de 30 mil municiones. Además, se confiscaron botellas con mercurio.

Asimismo, durante el operativo se identificó tres campamentos dedicados presuntamente a actividades ilícitas, como la extracción de oro y el cobro de cupos en dicha zona.

De acuerdo a algunas fuentes, el grupo delictivo estaría liderado por Benjamín Rondo Barreno, alias Benjamín, quien operaría para la facción de Edison Fernández Pérez, alias Chili, y Alvert Carranza Fernández, alias Gringasho.

En las últimas semanas, esta facción había difundido mensajes por WhatsApp y redes locales de La Pampa, anunciando nuevos cobros de cupos a comercios, bares, cantinas y otros negocios. Incluso fijaban fechas y horas para el pago de “seguridad”.

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