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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡EL PIQUITO DE YIDDÁ Y EDUARDO QUE NADIE ESPERABA! Yiddá Eslava remató a Eduardo Romay con un chiste imposible de aguantar

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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Las sorpresas no faltaron en Me Caigo de Risa. Durante el divertido juego “Hazme Reír”, Yiddá Eslava, del equipo amarillo, y Eduardo Romay, del equipo azul, protagonizaron uno de los momentos más comentados de la noche antes siquiera de empezar el juego.

Ambos se acercaron de broma simulando que iban a besarse. Luego de confirmar que era posible, Yiddá Eslava y Eduardo Romay sorprendieron al darse un inesperado piquito, provocando los gritos y las carcajadas de todos. Sin perder el humor, Yiddá Eslava lanzó la frase que desató aún más risas: “¡Por fin se me hizo! Mis hijos ahora van a ser altos”, haciendo referencia a la estatura de su rival.

Después del alboroto comenzó el verdadero reto. Con la misión de hacer reír a Eduardo Romay, Yiddá Eslava soltó: “A mí me dicen microondas”. Cuando él preguntó “¿Por qué?”, llegó el remate: “Porque en 30 segundos te caliento”. El chiste con doble sentido fue demasiado para Eduardo Romay, quien no pudo contener la risa, explotó a carcajadas y perdió inmediatamente el punto.

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