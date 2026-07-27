Me Caigo De Risa: ¡Daniel Menacho imitó un “rugido de tripas” tan real que Peláez pidió repetirlo!

En Me Caigo de Risa, las risas explotaron durante el juego “Me suena”, donde Eduardo Romay, Daniel Menacho y Yiddá Eslava tenían solo dos minutos para adivinar imágenes utilizando únicamente sonidos, sin mover el cuerpo.
Eduardo Romay se entregó por completo al personaje cuando el objeto fue disco rayado. Repitió sonidos trabados como “ci-ci-“, giró la cabeza como si fuera una aguja de tocadiscos y desesperó a sus compañeros, quienes lanzaban respuestas como “¡DJ!”, “¡Discoteca!” y “¡Tocadiscos!” hasta que Yiddá Eslava finalmente gritó “¡Disco rayado!”. Pasando así al turno de Daniel Menacho, a quien le tocó “estómago”.
Entre gases y extraños ruidos digestivos, las respuestas se volvieron cada vez más disparatadas: “¡Vómito!”, “¡Gárgaras!”, “¡Diarrea!” e incluso “¡Tractor!”. El reloj llegó a 00:00 y el equipo no logró acertar. Pero el mejor momento llegó después, cuando Peláez le pidió a Daniel Menacho repetir el sonido frente al micrófono. Con una seriedad absoluta, hizo un diminuto pero perfecto rugido de tripas por hambre, finalizando con un gas.
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