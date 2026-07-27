Brando y Brayan: los hermanos que conquistaron la capoeira y son reconocidos como deportistas de alto nivel

Brando y Brayan comparten mucho más que un apellido: también una misma pasión por la capoeira y el sueño de llegar cada vez más lejos. Gracias a su esfuerzo, disciplina y perseverancia, se han convertido en dos de las jóvenes promesas de esta disciplina en el país.

Los hermanos, residentes del Centro de Acogida Residencial Especializado (CAR) Aldea San Ricardo del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), fueron reconocidos luego de que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) los distinguiera como Deportistas Calificados de Alto Nivel (DECAN), una categoría reservada para atletas con destacados resultados en competencias oficiales.

Su dedicación ya les ha permitido cosechar importantes triunfos. En el Torneo Macro Regional de Capoeira Lima y Callao 2026 obtuvieron tres medallas de oro y una de bronce. Además, Brando alcanzó el título de campeón en el Primer Campeonato Sudamericano de Capoeira Lima 2025, consolidándose como una de las principales figuras juveniles de esta disciplina.

Durante la ceremonia, ambos adolescentes recibieron un reconocimiento por la constancia con la que han construido su carrera deportiva, demostrando que el talento, acompañado de trabajo y determinación, puede abrir grandes oportunidades.

Con cada competencia, Brando y Brayan continúan escribiendo una historia de superación que inspira a otros niños y adolescentes a creer en sus capacidades y perseguir sus metas a través del deporte.

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