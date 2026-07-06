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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡David contra Goliat, pero Goliat salió victorioso! Eduardo Romay derrotó a Julio Díaz tras un inesperado duelo de globos

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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La tensión se apoderó de Me Caigo de Risa cuando Eduardo Romay y Julio Díaz quedaron como los únicos sobrevivientes del juego “Ínflame Esta”, en el que los participantes debían inflar un globo con los ojos vendados hasta conseguir el más grande. Antes del desenlace, Peláez no dudó en calificar el enfrentamiento como “histórico” y lo comparó con un auténtico “David contra Goliat”, pues Julio Díaz, de baja estatura, se enfrentaba al enorme Eduardo Romay.

Con solo diez segundos en el reloj, ambos dieron todo de sí mientras sus compañeros alentaban sin parar. Peláez inspeccionó ambos globos con un objeto punzante en la mano para verificar el tamaño de estos, y tras unos segundos de suspenso, reventó el globo de Julio Díaz, confirmando que Eduardo Romay había inflado el globo más grande y se convertía en el gran ganador del reto, desatando la celebración del equipo azul.

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