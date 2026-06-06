Me Caigo de Risa: ¡De dorado a morado! Cava dejó viendo estrellas a Manuel Gold en brutal reto de lucha libre

En este juego de Me Caigo de Risa, “Lucha por responder”, arrancó con toda la tensión cuando Manuel Gold tuvo que enfrentarse a Cava, luchador de lucha libre peruano, mientras intentaba responder la mayor cantidad de preguntas posibles en solo tres minutos.

Pero antes de empezar, Peláez decidió meter “candela” al revelar un supuesto comentario de camerinos: “Manuel Gold dijo que Cava es un enano”, soltó el conductor, generando las risas y nervios del momento. Aunque el actor lo negó de inmediato, no dudó en lanzar confianza: “He visto tus videos en internet, conozco tus movidas y no podrás contra el gran dorado, Manuel Gold”, le dijo a Cava.

La respuesta de Cava no tardó en llegar y dejó una frase para el recuerdo: “De dorado a morado vas a terminar”, haciendo alusión a los golpes que recibiría durante el reto.

Y vaya que cumplió. Mientras Manuel Gold intentaba responder preguntas como “¿Cuál es la capital de Italia?”, “¿Quién canta Despacito?” o “¿Cada cuántos años hay Mundial?”, Cava lo lanzó por todos lados, le hizo llaves, lo puso de cabeza y no le dio tregua. Aun así, el actor resistió y logró acertar a 17 preguntas.

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